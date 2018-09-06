ترامب: إيران دولة مشكوك في بقائها

المصدر: واشنطن - وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران دولة مشكوك في بقائها. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع أمير الكويت صباح الأحمد في واشنطن أمس، أن إيران تقبع في فوضى كاملة وقلقة من احتمالية بقائها كدولة، مكرراً ما قاله في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الأسبوع الماضي. وأضاف: «حين تسلمتُ الرئاسة كان السؤال متى تستولي إيران على الشرق الأوسط؟ أما السؤال اليوم فهو: هل تستطيع البقاء؟».

وبشأن اليمن حيث تبدأ اليوم مشاورات جنيف للتسوية، قال ترامب إن موقف اليمن «استراتيجي». وعن عملية اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد التي وردت في كتاب نشره الصحافي الأميركي الشهير بوب وودوارد، قال ترامب: «إن هذا لم يتم حتى التفكير فيه، ولا يمكن التفكير فيه».

وقال إن الكويت شريك عظيم في الوقت الذي تحارب فيه الدولتان الإرهاب وتشتركان في علاقات تجارية. من جهته، قال أمير الكويت إنه بحث مع ترامب أزمات المنطقة وأكدا ضرورة إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار الدولي، ودعم الجهود الدولية الساعية لمواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب.

وتعاني إيران حالياً أزمة اقتصادية بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية، قادت عملتها التومان إلى مواصلة السقوط الحر، إذ تدهورت أمس إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 146 ألف تومان للدولار في السوق غير الرسمية مقارنة بـ138 ألفاً أول من أمس.