موسكو تتهم لندن بـ"التلاعب بالمعلومات" في قضية سكريبال

المصدر: ا ف ب

اتهمت موسكو الأربعاء السلطات البريطانية بـ"التلاعب بالمعلومات" بعد إصدار الشرطة البريطانية مذكرتي توقيف بحق مواطنَين روسيَين في إطار قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الرسمية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها، "مرة جديدة، ندعو البريطانيين إلى التوقف عن توجيه اتهامات علنية والتلاعب بالمعلومات".

وأكدت أن "الاسمين والصورتين المنشورة في وسائل الإعلام لا تعني لنا أي شيء" داعية لندن إلى "التنسيق" مع روسيا في التحقيق حول تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وأصدرت الشرطة البريطانية الأربعاء مذكرتي توقيف بحق روسيَين يُشتبه بأنهما على صلة بتسميم سكريبال وابنته بغاز نوفيتشوك في بريطانيا. وعرفت عنهما على أنهما الكسندر بتروف ورسلان بوشيروف.

وقال رئيس شعبة مكافحة الإرهاب نيل باسو "يرجح أنهما يتنقلان باسمين مستعارين وأن هذين ليسا اسميهما. لديهما جوازا سفر روسيين بهذين الاسمين"، داعيا الجمهور إلى الإدلاء بأي معلومات عنهما.

وفي بيان أوضحت النيابة البريطانية أنها وجهت إلى الرجلين تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل، ومحاولة قتل سكريبال وشرطي بريطانيا أصيب بالسم بعد أن أسعف سكريبال وابنته في سالزبري في مارس، وباستخدام وحيازة نوفيتشوك الذي يعد غاز أعصاب ذا مفعول قوي.

وتتهم لندن موسكو بالوقوف خلف تسميم سيرغي سكريبال وابنته. ولطالما نفت روسيا أي علاقة لها بالموضوع مطالبة بأدلة.

وتسببت القضية بأزمة دبلوماسية خطيرة بين موسكو والدول الغربية وأدت إلى موجة طرد دبلوماسيين متبادلة وفرض عقوبات جديدة على روسيا.