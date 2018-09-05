وعود بتنمية دول حوض بحيرة تشاد بـ2.17 مليار يورو

المصدر: برلين - أ ف ب

تعهّدت دول ومنظّمات دولية عديدة خلال مؤتمر للمانحين في برلين تقديم مساعدات بقيمة 2,17 مليار يورو لتنمية دول حوض بحيرة تشاد حيث تنشط جماعة بوكو حرام المتشددة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية التي نظّمت المؤتمر، في بيان، إن هذه الأموال ستكون متاحة للدول المعنية خلال السنوات المقبلة. وبالإضافة إلى مبلغ الـ2,17 مليار يورو، فقد تعهّدت بنوك للتنمية بتقديم قروض ميسّرة بقيمة 467 مليون دولار إلى الدول المطلّة على البحيرة، بحسب البيان.

كذلك فقد أعلنت ألمانيا أنها ستقدّم بحلول عام 2020 أكثر من 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 40 مليون يورو ستخصّص لأهداف الوقاية والاستقرار في دول الحوض، كما أضاف البيان.

ونقل البيان عن وزيرالخارجية الألماني هايكو ماس قوله: «أنا راضٍ بالكامل على القيمة الإجمالية للوعود» التي خرج بها مؤتمر المانحين. وأضاف أن هذا «المؤتمر يظهر ما يمكن أن نفعله عندما نعمل سوياً». وقيمة الوعود المالية التي خرج بها مؤتمر برلين تفوق بأضعاف تلك التي تمخّض عنها مؤتمر مماثل استضافته أوسلو العام الماضي، فيومها طلبت الدول المعنية مساعدات بقيمة 1,5 مليار دولار، لكن الوعود التي قطعت لم تزد قيمتها على 672 مليون دولار.