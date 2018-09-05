وفاة مؤسس شبكة حقاني الإرهابية

المصدر: كابول - وكالات

أعلنت حركة طالبان، أمس، وفاة جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني المتطرفة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان حقاني أسس الشبكة في السبعينيات، لكنه تخلى عن قيادة عمليات الجماعة منذ بضع سنوات لابنه سراج الدين حقاني، نائب زعيم طالبان الأفغانية حالياً.

وتعتبر الشبكة المتطرفة من أكثر الجماعات المسلحة وحشية داخل باكستان وأفغانستان، خصوصاً في ضوء صلتها بجماعة طالبان الأفغانية. وكانت شبكة حقاني، التي يقدر عدد مقاتليها بعشرة آلاف مسلح، اعتادت تنظم الهجمات ضد قوات الشمال الأطلسي «الناتو» من معقلها في ميرانشاه، بوزيرستان، وهي المنطقة القبلية النائية في باكستان.