انتخاب عارف علوي رئيساً لباكستان

المصدر: د ب ا

انتخبت باكستان اليوم الثلاثاء عارف علوي، المدعوم من جانب حزب حركة إنصاف، التي ينتمي إليها رئيس الوزراء عمران خان رئيسا للبلاد، ليكون بذلك الرئيس الثالث عشر لباكستان خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وأظهرت النتائج غير الرسمية أن علوي حصل على 353 صوتا من بين 679 صوتا محتملا. ومن المتوقع أن يخلف علوي الرئيس مأمون حسين، الحليف لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي سوف يكمل مدة رئاسته التي استمرت خمسة أعوام في الثامن من سبتمبر الجاري.

ويتم انتخاب الرئيس عبر اقتراع سري لمجمع انتخابي يشمل مجلس الشيوخ، والبرلمان الوطني وأربعة مجالس محلية.