الاحتلال يصدر 64 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

المصدر: د ب أ

أصدر الاحتلال الإسرائيلي 64 أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى بينهم فتاة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات، حسبما أفاد محامي فلسطيني اليوم الثلاثاء .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم عن محامي نادي الأسير محمود الحلبي قوله إن "من بين الأوامر الصادرة أمراً لمدّة ستة شهور صدر بحقّ الأسيرة فداء دعمس /24 عاماً/، من الخليل، والمعتقلة منذ 29 مايو ، بذريعة التّحريض، علماً أنها تعرّضت للاعتداء عليها بالضّرب خلال عملية اعتقالها

وأضاف أن من بين الأوامر الصّادرة 31 أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد "الاحتلال" اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

وبحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية تعتقل إسرائيل نحو 430 أسيرا فلسطينيا إدارياً تحت مبررات "الملف السرّي"، بينهم سيدتان وطفلان، ويقوم الاعتقال الإداري على الاحتجاز المفتوح من دون محاكمة أو توجيه تهم محددة.