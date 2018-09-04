انطلاق صافرات الإنذار في أحد البنوك بالهند بسبب "الفئران"

المصدر: د ب أ

هرع أفراد الشرطة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، إلى أحد البنوك في منطقة شاملي، إثر تلقيهم اتصال هاتفي يفيد بانطلاق صافرات الإنذار هناك بسبب وقوع حادث سرقة.

إلا أن أفراد الشرطة اكتشفوا بعد وصولهم للبنك، عدم تعرض أي أموال للسرقة أو أي أقفال للكسر، وكان كل ما اكتشفوه بضعة فئران تجري من حولهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "إنديا توداي" الهندية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني القول إن الواقعة حدثت أمس الإثنين في أحد فروع مصرف "إنديان بنك"، حيث أبلغ بعض السكان المحليين مدير الفرع والشرطة بانطلاق صافرات الانذار.

وبعد وصول الشرطة إلى المكان، لم يعثر أفرادها على أي شيء يشتبه به، باستثناء وجود بعض الفئران التي كانت تجري بالقرب من نظام الإنذار.

وذكرت الشرطة أن الفئران اخترقت نظام الإنذار عن طريق الخطأ، مما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار.

