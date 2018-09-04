الصين تبني في مصر أكبر محطة طاقة بالفحم النظيف في إفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية اليوم الثلاثاء، بأن تحالف شركات صينية فاز بعقد لبناء محطة طاقة تعمل بالفحم في مصر، وتنفيذ أعمال الهندسة والبناء وتوريد المعدات.

وذكرت الوكالة الصينية أن عقد المحطة، البالغ قيمته 4.4 مليار دولار، أبرم ليلة الأحد الماضي في العاصمة الصينية، ووقع بين شركة "دونغفانغ إلكتريك" ومجموعة "شانغهاي" للإلكترونيات من جهة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية من جهة أخرى.

وستوفر الشركتان 6 وحدات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم، خالية بشكل شبه كامل من الانبعاثات الملوثة.

ومن المتوقع بناء المحطة على بعد 800 كيلومتر من القاهرة، وأن تستغرق فترة البناء 6 سنوات، وبعد الانتهاء ستصبح أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم النظيف في إفريقيا.

وقال تسو لي رئيس مجلس إدارة شركة "دونغفانغ إلكتريك"، إن هذا العقد يعد حدثا بارزا لمصنعي معدات توليد الطاقة في الصين، إذ أنهم يصدرون تكنولوجيا توليد الطاقة بالفحم النظيف لأول مرة.