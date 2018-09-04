مقتل جندي أميركي في أفغانستان

المصدر: كابول - رويترز

أعلنت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في بيان، أن جندياً أميركياً قُتل بينما أصيب آخر في «هجوم داخلي» شرقي أفغانستان.

والجندي الذي لم يجرِ الكشف عن هويته هو سادس أميركي يُقتل في حرب أفغانستان العام الجاري.

ويأتي الحادث بعد مرور شهرين على مقتل فرد بوحدة تدريب تابعة للجيش الأميركي بالرصاص على يد جندي أفغاني في إقليم أرزكان جنوبي البلاد. وقال الجنرال سكوت ميلر، الذي تولى قيادة قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أول من أمس: «تضحية هذا الجندي الذي تطوّع في بعثة إلى أفغانستان لحماية بلده تمثل خسارة مأساوية لكل من عرفه ومن لم يعرفه».

وتكررت الهجمات «الداخلية» التي ينفذها أفراد من القوات الأفغانية أو أفراد يرتدون زياً مشابهاً لزيهم، على جنود من القوات الأميركية أو قوات التحالف طوال الصراع الأفغاني، على الرغم من تراجع وتيرتها خلال السنوات الأخيرة.