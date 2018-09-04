رفض روسي لاتهام بمحاولة تفكيك الاتحاد الأوروبي

المصدر: وسكو - أ.ف.ب

رفض الكرملين، أمس، اتهاماً وجّهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة تفكيك الاتحاد الأوروبي. وكان ماكرون قال، في مقابلة مع قناة «إس في تي» التلفزيونية السويدية، أول من أمس: «أحترم فلاديمير بوتين فعلاً، لكن حلمه هو تفكيك الاتحاد الأوروبي».

وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، أمام صحافيين، بأن بوتين يسعى على العكس إلى «تعزيز الروابط» مع الدول الأعضاء في التكتل، ويتمنى الازدهار والاستقرار لأوروبا. وأضاف: «فيما يتعلق بالاحترام، فإن الرئيس يبادل ماكرون الشعور نفسه، لقد أقام علاقات عمل بناء وعلاقات شخصية طيبة» مع ماكرون. وتابع: «بخصوص الموقف من الاتحاد الأوروبي، علينا أن نقول مع الأسف إن العلاقات لم تصل إلى هذا المستوى من الجمود بسبب روسيا»، وقال أيضاً: «من مصلحتنا أن يكون الاتحاد الأوروبي مزدهراً ومستقراً، وقد عرض بوتين هذه المقاربة مرات عدة، ولم يتغير فيها شيء».