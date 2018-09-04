باكستان تعتزم بحث إلغاء الدعم الأميركي مع بومبيو

المصدر: إسلام - د.ب.أ

تعتزم باكستان بحث قيام الولايات المتحدة بإلغاء مدفوعات لها بقيمة 300 مليون دولار خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للبلاد، رغم تأكيدها أن هذه الأموال ليست معونة أو مساعدة.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي للصحفيين الليلة قبل الماضية: «هذه الـ300 مليون دولار ليس معونة أو مساعدة. إنها أموال أنفقتها باكستان بالفعل في الحرب على الإرهاب من مواردها الخاصة، وعليهم تسديدها لنا».

ويسعى الجيش الأميركي إلى إعادة توزيع 300 مليون دولار، مخصصة حالياً لباكستان، وذلك لعدم توافر قرارات حاسمة ضد الجماعات المسلحة من جانب إسلام آباد. ويأتي هذا التطور قبل أيام من زيارة سيقوم بها بومبيو إلى البلاد.

وقال قرشي إن بلاده ستبحث الأمر خلال زيارة بومبيو المقررة غداً الأربعاء.