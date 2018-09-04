مقتل 11 شخصاً بهجوم مسلح في نيجيريا

المصدر: أبوجا - وكالات

أكدت الشرطة النيجيرية، مقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم نفذه مسلحون مجهولون وسط البلاد.

وقال الناطق باسم الشرطة في ولاية بلاتو تيرنا تيوبيف إن 11 شخصا آخر على الأقل أصيبوا، عندما قام مجموعة من المسلحين الليلة قبل الماضية بمهاجمة إحدى القرى بالقرب من مدينة جوس الواقعة في الولاية.

على صعيد آخر، تضاربت الأنباء، أمس، بشأن التقارير عن هجوم نفّذه متشددون ضد قوات من الجيش النيجيري يوم الخميس الماضي.

وبينما قالت مصادر أمنية إن ما يصل إلى 48 جندياً قُتلوا، نقلت وسائل إعلام رسمية عن ناطق رسمي باسم الجيش قوله إن هذه التقارير لا صحة لها.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية أن حصيلة قتلى الهجوم ارتفعت الى 48 قتيلا.

واقتحم عشرات من مقاتلي بوكو حرام القاعدة الواقعة في قرية زاري بولاية بورنو بشمال نيجيريا الخميس الماضي، وسيطروا عليها لفترة وجيزة بعد معركة ضارية.