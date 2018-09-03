مهاجم يطعن سائحيْن ألمانيين في إسبانيا

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات بجزيرة مايوركا الإسبانية أن شرطة الجزيرة تمكنت من إطلاق النار على شخص كان يحمل سكينا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعدما طعن سائحيْن ألمانيين في حانة على أحد الشواطئ.

وأكدت الشرطة صحة تقارير أفادت بأن الشخص هاجم السائحين 27 و 46 عاما وأصابهما بإصابات طفيفة في الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش أمس الأحد) على شاطئ بلايا دي بالما.

وحاول الشخص 31 عاما بعد ذلك مهاجمة أفراد الأمن، إلا أنهم تمكنوا من إصابته في الكاحل. وتم نقله إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة "دياريو دي مايوركا"، نقلا عن مصادر أمنية، أن الشخص، الذي يُعتقد أنه من دولة عربية، بدأ في الصراخ باللغة العربية عندما طُلِب منه تسليم السكين الذي يحمله.

وبدأت الشرطة إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم، بينما استبعدت مبدئيا فرضية الإرهاب.