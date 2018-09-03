قائد جديد لـ«الناتو» في أفغانستان

المصدر: كابول، كيشيناو - وكالات

أعلن بيان صادر عن مقر حلف شمالي الأطلسي «الناتو» في بروكسل أمس عن تولي الجنرال أوستن سكوت ميلر قيادة بعثة الدعم الأطلسية في أفغانستان خلفاً للجنرال جون ميك نيكولسون.

وقال الحلف في بيان إن الجنرال ميلر سيشرف على الجهود المستمرة التي يبذلها حلفاء «الناتو» والشركاء التنفيذيون من أجل تطوير قوات ومؤسسات أمنية أفغانية فعالة ومستدامة وتقديم المشورة والمساعدة. وقاد الجنرال ميلر حتى الآن فرقة العمليات الخاصة الأميركية.

وقال في حفل تغيير القيادة في كابول: يجب أن نمكن شركاءنا الأفغان من بناء قدراتهم الأمنية والعسكرية حتى يتمكنوا من حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن للإرهاب على المدى الطويل وبطريقة مستدامة. وشدد على قوة «بعثة الدعم الحازم»، التي تضم 41 من الحلفاء والشركاء في منظمة حلف شمالي الأطلسي.

على صعيد آخر، قتل 12 شخصاً هم أوكرانيان وعشرة جنود أفغان بتحطم مروحية للنقل العسكري تعود إلى شركة مولدافية، وفق ما أعلنت السلطات في مولدافيا. وكان مسؤول أفغاني قال في حصيلة سابقة إن الحادث أسفر عن ثلاثة قتلى وسبعة جرحى وقد وقع في شمالي أفغانستان.

وقالت السلطات المولدافية في بيان «تم إبلاغ السلطات الجوية المدنية في مولدافيا بتحطم مروحية من طراز ام آي 8 تعود إلى شركة فالان أي سي سي بعيد إقلاعها من قاعدة مزار الشريف» في أفغانستان. وأفاد المصدر ذاته بأن الطائرة كانت تقل ثلاثة أوكرانيين من أفراد الطاقم و11 جندياً أفغانياً، مضيفاً «بحسب المعلومات الأولية، قضى اثنان من أفراد الطاقم وعشرة ركاب جراء الحادث».

وقال نائب قائد القوات الأفغانية في شمالي البلاد نظير خوده باميري إن الطائرة تحطمت بسبب «مشكلات فنية» بعيد إقلاعها.