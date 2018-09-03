خلافات «بريكست» تطرح فكرة مدّ المفاوضات

المصدر: برلين - أ ف ب

أفسح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه لتمديد وجيز للمفاوضات مع لندن المتعثرة حالياً، مشيراً إلى وجوب إتمامها «بحلول منتصف نوفمبر». وكان من المقرر بالأساس إنجاز المفاوضات قبل قمة قادة الاتحاد في 18 أكتوبر.

وقال بارنييه، إنه بعد الأخذ بالاعتبار الوقت الضروري لإبرام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمانين البريطاني والأوروبي، علينا إنجاز المفاوضات بحلول منتصف نوفمبر. وأضاف موجهاً كلامه إلى الحكومة البريطانية: «هذا ممكن. ما نحتاج إليه ليس الوقت بل قرارات».

وتراوح المفاوضات بين لندن وبروكسل حالياً مكانها، فيما يلوح في الأفق خطر بريكست متشدد في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات تتركز حول العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين، وإزاء هذا التعثر، بدأ الطرفان يطرحان إمكانية تمديد مهلة التفاوض.