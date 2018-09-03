12 قتيلا في حادث تحطم مروحية في شمال أفغانستان

المصدر: وام

لقي 12 شخصا مصرعهم و هم أوكرانيان و عشرة جنود أفغان اليوم إثر تحطم مروحية للنقل العسكري شمال أفغانستان تعود إلى شركة من مولدوفا.

و قال خوده باميري نائب قائد القوات الأفغانية في شمال البلاد في تصريح له إن الطائرة تحطمت بسبب " مشكلات فنية" بعيد إقلاعها .

و أوضح محمد ردمانيش نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية أن الطائرة تعود إلى شركة خاصة استأجرتها منها الوزارة .

من جانبها ذكرت السلطات المولدوفية في بيان لها أنه تم ابلاغ السلطات الجوية المدنية في مولدوفا بتحطم المروحية وهي من طراز " ام آي 8 " و تعود إلى شركة " فالان .اي. سي. سي " بعيد إقلاعها من قاعدة مزار الشريف".