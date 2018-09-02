باكستان تغلق قنصليتها في جلال آباد

المصدر: جلال آباد - د.ب.أ

أغلقت باكستان قنصليتها في مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننكرهار، بسبب مزاعم بتدخلات السلطات المحلية هناك.

وقالت السفارة الباكستانية في كابول في بيان: «تعرب سفارة باكستان في كابول عن أسفها العميق بأن التدخل غير المبرر للحاكم، حياة الله حياة، في عمل القنصلية، يمثل انتهاكاً كاملاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963».

وأضاف البيان أن «السفارة طلبت من وزارة الشؤون الخارجية الأفغانية أن تمنع الحاكم من التدخل في عمل القنصلية العامة وضمان استعادة الأمن في القنصلية العامة، كما كان قائماً في 28 أغسطس الماضي».

وتابع البيان: «تود السفارة الإعلان عن استمرار إغلاق القنصلية العامة حتى اكتمال الترتيبات الأمنية، بما يلبي رغبة السفارة».

وعلى الفور، نفى حاكم الإقليم ننكرهار، تدخله في المهام الداخلية لقنصلية باكستان في مدينة جلال آباد.