السجن 30 عاماً لمتهم بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي

المصدر: لندن، بروكسل - وام ود.ب.أ

أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بريطانيا حكماً بالسجن 30 عاماً على المتهم الرئيس بالتخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في نوفمبر الماضي.

وقالت المحكمة إن نيمور زكريا رحمان البالغ من العمر 21 عاماً، والمتهم أيضاً بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي قام بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي في نوفمبر الماضي، من خلال تفجير حزام ناسف بالقرب من مقر رئيسة الوزراء أو مهاجمتها بسكين حادة مباشرة.

على صعيد آخر، قال دومينيك راب كبير المفاوضين البريطانيين في محادثات «بريكست» أمس إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما زالا يهدفان إلى جعل منتصف الشهر المقبل موعداً نهائياً لإبرام اتفاق يتيح تحولاً سلساً لدى خروج بريطانيا من التكتل في مارس المقبل.

وأدلى راب بهذه التصريحات في بروكسل، حيث التقى نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه. وأشار كل منهما إلى التقدم المحرز على جبهات معينة، مثل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون. لكنهما اعترفا بأن القضايا الكبرى لا تزال من دون حل.

ويتزامن منتصف أكتوبر مع عقد قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 18 من الشهر ذاته. وقال راب إنه «واثق، إن لم يكن أكثر ثقة»، بأنهم سيصلون إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، رغم أنه رفض إعطاء احتمالات.

إلى ذلك، ذكر بيان أصدره مكتب مستشار الأمن القومي الجديد في أفغانستان أن وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون تعهد مواصلة دعم بلاده لقوات الأمن الأفغانية، خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأفغاني الجديد.