جريحان طعناً في أمستردام

المصدر: أمستردام - وكالات

أصيب شخصان بجروح بهجوم بسكين في محطة القطارات المركزية المزدحمة في أمستردام صباح أمس، وفق الشرطة التي قالت إن عناصرها أطلقوا النار على المهاجم المفترض ما أدى إلى إصابته بجروح.

وقال الشرطة في تغريدة على «تويتر» «تم إطلاق النار على مشتبه به بعد حادثة طعن في أمستردام سنترال ستيشن»، محطة القطارات المركزية في أمستردام. وقالت الشرطة لوسائل إعلام هولندية إن دوافع المهاجم غير معروفة، وغردت في ما بعد إنها «تنظر في جميع السيناريوهات».

وأغلقت الشرطة منصتين فقط أمام الركاب في المحطة الكائنة في وسط العاصمة التاريخي الذي تعبره القنوات المائية. وأكدت شرطة أمستردام أن الجريحين والمشتبه به نقلوا إلى المستشفى، من دون الكشف عن حالتهم. وقال شاهد عيان لإذاعة «أمستردام - إيه. تي» المحلية إن المشتبه به رجل ثلاثيني. وهرعت العديد من سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف أمام المحطة المبنية من أحجار الطوب الحمراء، وفرض طوق أمني في المحيط.

وأظهرت صور نشرها أشخاص كانوا في المحطة على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر الأمن وهم يوجهون الركاب نحو المخارج، فيما وصل المسعفون مع حمالات.