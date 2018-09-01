إطلاق نار بمركز تجاري في تورنتو

المصدر: أوتاوا - أ.ف.ب

تبادلت مجموعتان من الشباب أول من أمس إطلاق النار داخل مركز تجاري مزدحم في تورنتو، من دون وقوع إصابات، حسبما أفادت الشرطة في أكبر مدن كندا.

وجاء ذلك بعد أكثر من شهر على إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين و13 جريحاً في وسط تورنتو رابع أكبر مدينة في أميركا الشمالية.

ولم يُسفر عن ضحايا، وفقاً للشرطة التي نشرت إخطاراً للبحث عن الجناة المشتبه بهم الذين يبلغون من العمر نحو 20 عاماً.

وتم إغلاق مركز «يوركديل»، أحد أكبر المراكز التجارية في البلاد، الذي أعيد فتحه صباح أمس.

وقالت الشرطة إنّ بعض الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في التدافع الذي أعقب تبادل إطلاق النار.

يشار إلى أن تورنتو شهدت منذ بداية العام أكثر من 230 عملية إطلاق نار أودت بحياة حوالي 30 شخصاً.