السجن 30 عاما لمتهم بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي

أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بريطانيا حكما بالسجن 30 عاما على المتهم الرئيسي بالتخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في نوفمبر الماضي .

وقالت المحكمة إن نيمور زكريا رحمان البالغ من العمر 21 عاما والمتهم أيضا بالانضمام لتنظيم " داعش " الإرهابي قام بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي في نوفمبر الماضي من خلال تفجير حزام ناسف بالقرب من مقر رئيسة الوزراء أو مهاجمتها بسكين حادة مباشرة.