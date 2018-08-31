شرطة أمستردام تطلق النار على مشتبه به في حادث طعن وتصيبه

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة الهولندية أن شخصين أصيبا بجروح في هجوم بسكين في محطة القطارات المركزية المزدحمة في أمستردام صباح الجمعة وأن عناصرها أطلقوا النار على المهاجم المفترض مما أدى إلى إصابته بجروح.

وقال الشرطة في تغريدة على تويتر "تم إطلاق النار على مشتبه به بعد حادثة طعن في أمستردام سنترال ستيشن"، محطة القطارات المركزية في أمستردام مؤكدة إخلاء المحطة وإغلاقها أمام كافة رحلات القطارات.

غير أن الشرطة أصدرت بعد وقت قصير تحديثا للمعلومات وقالت إنه "ليس هناك" إخلاء تام وتم اغلاق منصتين فقط أمام الركاب.وأكدت شرطة امستردام أن الجريحين والمهاجم المفترض نقلوا إلى المستشفى.

وأضافت الشرطة أن قطارات الترام التي تنطلق من أمام المحطة متوقفة، دون مزيد من التفاصيل.

ويستخدم حوالى 250 ألف شخص محطة سنترال ستيشن يوميا، بحسب دليل سياحي لأمسترادام.

وتقع المحطة في وسط المدينة التاريخي الذي تعبره القنوات المائية.