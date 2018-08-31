ماكرون يسخر من شعبه

المصدر: Ⅶ باريس، كوبنهاغن - وكالات

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن «قبائل بلاد الغال تقاوم التغيير»، في وصف اعتبره كثيرون سخرية أثارت ردود فعل غاضبةً إزاء هذا الوصف للشعب الفرنسي من رئيسه.

وقال من كوبنهاغن: «هذا الشعب الدنماركي اللوثري الذي عاش تحولات السنوات الأخيرة، ليس تماماً مثل قبائل الغال المقاومة للتغيير»، في إشارة إلى السكان الذين كانوا يعيشون في فرنسا قبل وصول الرومان ويفترض أن هذه القبائل أجداد الفرنسيين. ودافع الرئيس الفرنسي عن تصريحاته في مؤتمر صحافي عقده ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو، في المحطة الثانية في جولته الاسكندنافية. وأكد أن الأمر لا يعدو أن يكون «دعابة»، مؤكداً «حبه لقبائل بلاد الغال». وأضاف: «إن قول الأشياء والحقيقة لا يندرج في باب التحقير، لسنا بلداً تقوم ثقافته على التوافق والتعديل خطوة خطوة».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ماكرون، الذي ينتمي لتيار الوسط، لسهام النقد بسبب انتقاده للمقاومة التي تقابل بها إصلاحاته الداعمة للأعمال التجارية، أثناء رحلاته في الخارج. وفي زيارته لليونان العام الماضي، انتقد الرئيس الفرنسي مقاومي إصلاحاته لقانون العمل ووصفهم بـ«الكسالى».

وقال لوران فوكييه، رئيس الحزب الجمهوري المحافظ، المُعارض، إن ماكرون لم يقدر دوره «كسفير أول لبلادنا، لأنه بهذه العبارة يغذي هذا النوع من التصوير العبثي للفرنسيين، وهو يدلي بمثل ذلك كثيراً».

كما انتقدت رئيسة التيار اليميني المتطرف مارين لوبان ماكرون، وكتبت على تويتر: «كالعادة، يستهزئ ماكرون بالفرنسيين وهو بالخارج!».