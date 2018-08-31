تحطم هليكوبتر عسكرية في إثيوبيا ومقتل جميع ركابها

المصدر: أديس أبابا - رويترز ود ب أ

أعلن مسؤولون أن مروحية عسكرية تحطمت في ضواحي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل كل مَن كانوا على متنها وعددهم 18 شخصاً.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي أفريقيا» أن المروحية كانت قادمة من مدينة دير داوا شرق إثيوبيا في طريقها إلى بلدة خارج أديس أبابا عندما سقطت. وأضافت الهيئة أن القتلى 15 جندياً وثلاثة مدنيين. وأوضح المسؤولون أنه تم إرسال محققين وفرقة بحث وإنقاذ لموقع الحادث.

في السياق ذاته، أعلنت وكالة فانا الإثيوبية للأنباء أن الطائرة تحطمت في منطقة أوروميا، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 18، بينهم 15 جندياً. وأضافت الوكالة التابعة للدولة أن القتلى الثلاثة الآخرين مدنيون. ولم ترد أنباء بعد عن المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة بالتحديد، وما إذا كانت هناك أي خسائر أو أضرار على الأرض.