المجر تستدعي سفير السويد بشأن انتقادات الهجرة

المصدر: بودابست - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية المجرية في بيان أن وزير الخارجية بيتر سيارتو استدعى السفير السويدي، أمس، بسبب «انتقادات وزراء سويديين للمجر». وأشارت الوزارة إلى انتقاد وزيرة الهجرة السويدية هيلين فريتزون لسياسات الهجرة المجرية. وقالت كذلك إن وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستورم كتبت على تويتر أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان ووزير خارجية إيطاليا ماتيو سالفيني يشكلان تحالفاً ضد الديمقراطيين وهو ما قالت الوزارة إنه «كذب».

وقال سيارتو في البيان: «حكومة السويد المؤيدة للهجرة شنت هجوماً جديداً على المجر».

في غضون ذلك، تبحث الشرطة السويدية عن رجل استخدم سيارة في وقت مبكر أمس وصدم بها اثنين من المارة في مدينة كريستيانستاد جنوبي البلاد. وتستبعد الشرطة أن يكون الهدف من وراء الحادث إرهابياً. ونقل المصابان، وهما رجل وامرأة عُمر كل منهما 23 عاماً، إلى المستشفى، حيث وصفت إصابات الرجل بالخطيرة. وقال ناطق باسم الشرطة إن الحادث وقع عقب «شجار بين عدة أشخاص»، وإنه يتم التحقيق فيه بوصفه اعتداءً خطيراً.

وأضاف الناطق باسم الشرطة روبرت لويفيل لصحيفة «كريستيانستادبلاديت» اليومية: «لدينا نظرية مفادها أن شجاراً وقع بين أشخاص في موقع الحادث. وتطور الموقف عندما استخدم أحدهم سيارة لدهس الآخرين». وتابع: «نعتبره حادثاً منفصلاً».