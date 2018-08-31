«بيان أستانة» يطالب بوقف انتشار الأسلحة النووية

المصدر: أستانة - البيان

أكدت كل من كازاخستان ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ضرورة انضمام بقية دول العالم إلى هذه المعاهدة، والبدء بوقف التجارب النووية من أجل سلام البشرية جمعاء.

ودعا بيان مشترك لوزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، ود. لاسينا زيربو، الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول مناهضة الانتشار النووي في العاصمة أستانة أمس، كل الدول الموقعة إلى بذل كل ما في وسعها لضمان دخول حظر التجارب النووية حيز الإلزام القانوني، وذلك بالبدء بتطبيق بنود معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، كما دعا جميع الدول إلى مواصلة وقفها الاختياري لتفجيرات التجارب النووية.

وقال الجانبان، في بيانهما، إنه بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف، نؤكد التزامنا بالسعي نحو عالم خالٍ من التجارب النووية، ونجدّد إصرارنا على بدء تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ويعد هذا اليوم غاية في الأهمية بالنسبة إلينا، فهو يصادف تاريخ إغلاق موقع سيميبالاتينسك، ثاني أكبر موقع للتجارب النووية في العالم، الذي تم عام 1991.