ترامب: «الديمقراطي» ينفذ تغييراً عنيفاً حال سيطر على الكونغرس

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، من أن الحزب الديمقراطي قد ينفذ «تغييرات سريعة وعنيفة»، في حال فقد الحزب الجمهوري الأكثرية داخل الكونغرس خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز».

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله في تسجيل نقله إليها شخص شارك في اجتماع بين الرئيس الأميركي وقساوسة إنجيليين، إن برنامجه المحافظ سيكون على المحك في حال خسر الحزب الجمهوري انتخابات منتصف الولاية. وقال ترامب إن الديمقراطيين «سيلغون كل ما قمنا به، وسيفعلون ذلك بشكل سريع وعنيف، سينهون كل شيء». في سياق آخر، أعلن الرئيس الأميركي أن محامي البيت الأبيض دون ماكغان، سيغادر منصبه قريباً في وقت يشكل تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر، مزيداً من التهديد للأوساط القريبة من ترامب.

وغرد ترامب أن «محامي البيت الأبيض دون ماكغان سيغادر منصبه في الخريف، بعد تأكيد تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا، كما آمل»، وأضاف «لقد عملت مع دون وقتاً طويلاً وقدرت عمله بالفعل»، من دون أي إشارة إضافية إلى أسباب مغادرته أو إلى هوية من سيخلفه.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من معلومات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز، مفادها أن دون ماكغان «تعاون في شكل واسع»، مع التحقيق الذي يجريه فريق مولر حول الاشتباه بتواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

ولم يخف ترامب استياءه بعد نشر هذه المعلومات، وقال: «لقد سمحت له كما سمحت لجميع الآخرين بالإدلاء بشهاداتهم. لم أكن مضطراً إلى ذلك»، مؤكداً أنه ليس لديه «شيء ليخفيه».