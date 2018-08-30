إرهاب إيران ميداني وإلكتروني

المصدر: Ⅶ لندن - رويترز

توصلت وكالة «رويترز» إلى أن عملية دعاية إيرانية تستهدف مستخدمي الإنترنت في أنحاء العالم أكبر مما كان متوقعاً، إذ تضم شبكة متشعبة من المواقع الإلكترونية مجهولة المصدر، وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بإحدى عشرة لغة.

كانت شركة فيسبوك وغيرها من الشركات قالت الأسبوع الماضي إن العديد من حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع كانت جزءاً من مشروع إيراني للتأثير سراً على الرأي العام في دول أخرى. وحدد تحليل أجرته «رويترز» عشرة مواقع أخرى، وعشرات الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب.

وراجعت شركة الأمن الإلكتروني «فاير آي» ومقرها الولايات المتحدة، وشركة «كلير سكاي»، ما توصلت إليه «رويترز»، وقالتا إن مؤشرات فنية توضح أن شبكة المواقع وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة التي يطلق عليها اسم الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكترونية، هي جزء من الحملة نفسها، التي حذفت فيسبوك وتويتر وجوجل أجزاء منها الأسبوع الماضي.

ويبث الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكتروني محتوى من وسائل إعلام إيرانية رسمية ومنابر أخرى متحالفة مع حكومة طهران عبر الإنترنت، وكثيراً ما يخفي المصدر الرئيس للمعلومات مثل قناة برس التلفزيونية الإيرانية، ووكالة فارس الإيرانية للأنباء، وقناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني.

وتسلط شبكة المعلومات المضللة واسعة النطاق الضوء على كيفية استغلال مجموعات متعددة مرتبطة بالدولة الإيرانية وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالمستخدمين والترويج لتوجهاتها الجيوسياسية، وكيف يصعب على شركات التكنولوجيا حماية المستخدمين من التدخل السياسي على منصاتها.