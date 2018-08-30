أميركا تتخوف من شبكة تجسس إيرانية على أراضيها

المصدر: لندن، واشنطن - رويترز

حذّر النائب الأميركي، بيتر روسكام، من أن إيران قد تكون أنشأت شبكة استخباراتية في الولايات المتحدة، وأنها قد تسعى إلى تنفيذ هجمات إرهابية. وأشار روسكام إلى أن «اعتقال عميلين إيرانيين في كاليفورنيا، مؤخراً، يأتي في إطار تلك الشبكة، وأن تلك الاعتقالات هي حلقة في سلسلة كبيرة». وقال لشبكة «واشنطن فري بيكون» الإخبارية إن «اعتقال عميلين إيرانيين هو مجرد طرف جبل الجليد، وقد يكون النظام الإيراني يعد لهجمات إرهابية على الأراضي الأميركية»، لافتاً إلى أن عملية الاعتقال «دليل قوي وملموس على جهود إيران في زرع الفوضى والنزاعات في العالم».