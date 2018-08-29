ترامب يلوّح باتخاذ إجراءات ضد «غوغل»

المصدر: Ⅶواشنطن - د.ب.أ، أ.ف.ب

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد محرك البحث الإلكتروني «غوغل»، بسبب عدم رضاه عن نتائج البحث التي أظهرها المحرك عندما بحث الرئيس الأميركي عن الأخبار المتعلقة به عبر «غوغل».

وقال ترامب، في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أمس: «لقد تلاعبوا فيها، بالنسبة إليّ ولغيري، ما جعل معظم الموضوعات والأخبار عني سيئة». وأضاف أن نتائج البحث في غوغل «مزوّرة»، لأن البحث عن «أخبار ترامب» يقدّم تقارير سيئة عنه، مشككاً في قانونية هذا الأمر.

وأعلن ترامب عن اتهامات جسيمة ضد «غوغل»، قبيل جلسة يعقدها مجلس الشيوخ الأميركي اليوم للاستماع إلى شهادات مسؤولين بارزين في «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر»، بشأن ما إذا كانت روسيا قد قامت بالفعل بمحاولات للتأثير في الانتخابات في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، نفت شركة «غوغل» مزاعم ترامب. وقال الناطق باسم الشركة في رسالة إلكترونية إن «عمليات البحث لا تستخدم لوضع أجندات سياسية، ونحن لا نجعل نتائجنا تنحاز إلى أية إيديولوجية سياسية».