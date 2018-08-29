أردوغان ينقلب بـ «صوره» على أتاتورك

المصدر: Ⅶ أنقرة - وكالات

أصدر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمراً للوحدات المركزية التابعة له بوضع صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مداخلها، في خطوة أدرجتها المعارضة ضمن مساعي الأخير للحصول على رمزية تبدو بعيدة المنال، في ظل تراجع شعبيته عقب انهيار العملة المحلية والأزمة الاقتصادية التي ترتبت عليها أخيراً.

وبحسب تقاليد الجمهورية الحديثة في تركيا، فإن خطوة أردوغان بوضع صوره على مداخل المؤسسات الحكومية، تمثل انقلاباً على تقاليد الجمهورية التي تجعل من مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك رمزها الأوحد.

من جهة ثانية، وقبل شهر على زيارة أردوغان لألمانيا، نُصب تمثال ذهبي للسياسي المثير للجدل في أحد ميادين مدينة فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن غربي ألمانيا. وقالت ناطقة باسم المدينة إن الأمر برمته حملة فنية استفزازية أخرى من مهرجان «بينالي» للفن المعاصر.