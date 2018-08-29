مهندس عالمي يكشف عن خطة لإقامة جسر جديد في جنوة

المصدر: وكالات

قدم المهندس المعماري الإيطالي الشهير رينزو بيانو الثلاثاء ، فكرة لجسر على الطريق السريع بديل لجسر جنوة الذي انهار هذا الشهر ، وأسفر عن مقتل 43 شخصا.

وقال جيوفاني توتي ، رئيس منطقة ليجوريا ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، إن بيانو بحث معه الفكرة الثلاثاء.

يذكر أن المهندس العالمى بيانو80 عاما ، الذي تشمل أعماله مركز بومبيدو في باريس وساحة بوتسدام بلاتز في برلين ، ولد في جنوة وتحدث بشكل علني عن الكيفية التي أثرت بها الكارثة عليه.

وقال بيانو لوكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "انسا" ، إنه لم يتمكن من التفكير في أي شيء آخر منذ وقوع الحادث.