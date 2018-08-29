قتيل و30 جريحاً في تفجير بالفلبين

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الفلبينية أن شخصاً واحداً قتل وأصيب نحو ثلاثون آخرون بجروح في انفجار قنبلة الثلاثاء خلال الاحتفالات بالذكرى الـ61 لتأسيس مدينة إيسولان في جنوب الفلبين.

وتبنّى تنظيم داعش هذا الاعتداء، الثاني من نوعه في هذه المنطقة خلال أقل من شهر.

وقال مكتب رئيس بلدية المدينة إنّه تم تفكيك قنبلتين أخريين في المكان، موضحاً أن الانفجار أوقع قتيلاً و36 جريحاً.

ووقع التفجير على مقربة من سوق ليلية وتسبّب بحالة ذعر في المكان.

وروت الشاهدة جودي سابتو أن "دوي الانفجار كان قوياً وغادرنا المكان على الفور، إلا أنني لن أنسى أبدا صورة والد يحمل ابنته الشابة التي غطّت الدماء قميصها".

وقال الكابتن ارفين انشيناس من الجيش الفلبيني قبل تبنّيداعش مسؤولية التفجير إنه "من البديهي القول إن مقاتلي داعش هم أكثر من له مصلحة في القيام باعتداءات من هذا النوع".

ويأتي هذا الاعتداء بعد أقل من شهر من تفجير شاحنة مفخخة أمام حاجز للجيش في جزيرة باسيلان المجاورة، مما أدى الى مقتل عشرة أشخاص، في هجوم أعلن داعش مسؤوليته عنه.