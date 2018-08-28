تيريزا ماي: غياب الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعني نهاية العالم

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إن بريطانيا يمكنها تحقيق النجاح لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق خروج.

وأشارت ماي في حديثها للصحفيين على متن الطائرة التي تقلها لجنوب أفريقيا، في أولى محطات جولتها التي تشمل ثلاث دول أفريقية وتستغرق خمسة أيام، مرتين إلى تصريحات مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، الذي قال لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" الأسبوع الماضي إن التجارة لن تتوقف إذا لم تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماي القول" لقد قال إن وضع عدم التوصل لاتفاق لن يكون وضعا سهلا، ولكنه أيضا لا يعني نهاية العالم".

وأضافت" لقد قلت منذ البداية عدم التوصل لاتفاق أفضل من التوصل لاتفاق سيء ".

ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس المقبل، تحاول الحكومة البريطانية إظهار استعدادها لجميع الاحتمالات.

وقد نشرت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي 24 وثيقة تظهر الاستعدادات لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.

وتطالب هذه الوثائق، التي تعد الأولى من ضمن 80 وثيقة يعتزم الوزراء نشرها، شركات الأدوية بتخزين الأدوية والمواطنين بالاستعداد لارتفاع أسعار البضائع الأوروبية.

وأشارت ماي إلى أن الحكومة" تجرى استعدادات لمثل هذا الموقف، حتى نستطيع النجاح" مؤكدة أنها مازالت تعتقد أن بريطانيا في إمكانها التوصل " لاتفاق جيد".

ويذكر أنه من المقرر أن تلتقى ماي برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليوم في كيب تاون، قبل أن تلتقي بنظيرها النيجيري والكيني في أبوجا ونيروبي يومي الأربعاء والخميس.