جرائم ميانمار إلى الجنائية الدولية

المصدر: نيويورك - وكالات

طالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا وغيرها في ميانمار، بإحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة جنائية دولية مخصصة، وبالتحقيق مع كبار قادة الجيش الحكومي في ميانمار، وفي مقدمتهم القائد العام للقوات المسلحة، الجنرال مين أونغ هيلانغ، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين، وارتكاب ما اعتبرته اللجنة جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في أقاليم راخين وشان وكاشين، كما دعت إلى إنشاء آلية مستــقلة ومحايدة لجمع أدلة الانتهاكات، ودمجـها وحـفظها وتحليلها.