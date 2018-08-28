مساعد ماكين: ترامب لن يحضر الجنازة

المصدر: أ ف ب

أكّد مساعد سابق للسناتور الراحل جون ماكين الإثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يحضر جنازة السناتور الجمهوري التي ستقام السبت في واشنطن.

وقال ريك ديفيز في مؤتمر صحافي في أريزونا "بحسب علمي فإن الرئيس لن يحضر الجنازة. هذه مجرد حقيقة".

وكان ماكين الذي رحل السبت عن 81 عاماً أوصى صراحة، وفقاً لوسائل إعلام أميركية، بأن لا يحضر ترامب جنازته.

وستقام في كاتدرائية واشنطن السبت جنازة وطنية للسناتور الراحل يشارك فيها العديد من كبار الشخصيات الاميركية والأجنبية.

ونزولاً عند وصيّة الراحل سيلقي الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج بوش الابن كلمتين تأبينيتين.

والأحد سيوارى جثمان ماكين في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس التي تقع على بعد ساعة شرق واشنطن.

وفي مؤتمره الصحافي تلا ديفيز رسالة كتبها السناتور قبيل رحيله وطلب أن تقرأ بعد مماته. وفي هذه الرسالة-الوصية بدا ماكين، الطيار السابق الذي أسقطت طائرته في حرب فيتنام فوق هانوي حيث وقع في الأسر وتعرض للتعذيب لسنوات عديدة، وكأنه ينتقد مباشرة الرئيس الحالي.

وكتب في رسالته "نحن نُضعف عظمَتنا عندما نخلط بين وطنّيتنا وخصومات قَبلية ولّدت الاستياء والكراهية والعنف في جميع أنحاء العالم. نحن نضعفها عندما نختبئ خلف الجدران بدلاً من أن نهدمها".

وأضاف "لا تيأسوا حيال الصعوبات التي تواجهنا حالياً، وآمنوا دوماً بوعد أميركا وعظَمتها، لأنه لا شيء حتمياً هنا. الأميركيون لا يستسلمون أبداً. نحن لا نستسلم أبداً. نحن لا نختبئ أبداً في مواجهة التاريخ. نحن نصنع التاريخ".

وتابع "لقد عشت ومتّ فخورا بكوني أميركياً".