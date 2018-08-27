كوريا الشمالية تتهم أميركا بإعداد مؤامرة ضدها

المصدر: Ⅶسيئول - رويترز

اتهمت صحيفة رسمية كورية شمالية واشنطن «بالازدواجية في التعامل» و«إعداد مؤامرة إجرامية» ضد بيونغيانغ بعد أن ألغت واشنطن زيارة وزير خارجيتها مايك بومبيو.

ونقلت صحيفة «رودونج سينمون» الكورية الشمالية عن منبر إعلامي كوري جنوبي قوله إن وحدات أميركية خاصة متمركزة في اليابان تجري مناورات جوية تهدف إلى التسلل إلى بيونغيانغ.

وأضافت «مثل هذه التصرفات تثبت أن الولايات المتحدة تعد مؤامرة إجرامية لشن حرب ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وارتكاب جريمة تستحق عقوبة سماوية دون رحمة في حال فشل السيناريو الأميركي الجائر لنزع سلاح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أولا».

وتابعت «لا يسعنا سوى الإشارة بجدية لازدواجية التعامل من جانب الولايات المتحدة المنشغلة بإجراء مناورات سرية تشارك فيها وحدات متخصصة في قتل الناس في الوقت الذي تجري فيه حوارا بابتسامة على الوجه».

وقال ناطق باسم السفارة الأميركية في سيئول إنه ليس لديه علم بالمناورات المزعومة التي ذكرتها الصحيفة. وحضت الصحيفة، التي لم تذكر زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، واشنطن على التخلي عن «المقامرة العسكرية عديمة الجدوى» وتنفيذ اتفاق سنغافورة الذي تعهد فيه الزعيمان الأميركي والكوري الشمالي على العمل من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.