انتهاء أزمة مهاجري السفينة «ديتشوتي»

المصدر: Ⅶروما - أ.ف.ب

تم إنزال جميع المهاجرين البالغ عددهم نحو 140 شخصاً فجر أمس في ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية حيث كانت ترسو سفينتهم، بعد أن وافقت إيرلندا وألبانيا على استقبال عدد منهم.

والسفينة «ديتشوتي» التابعة لخفر السواحل الإيطاليين أنقذت هؤلاء المهاجرين ليل 15 و16 أغسطس الجاري في مياه البحر المتوسط. وقد أتت بهم إلى مرفأ كاتانيا في صقلية ليل الاثنين الماضي، لكن الحكومة منعت الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين من النزول منها بسبب عدم التزام الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد منهم. وأعطى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني المعروف بسياسته المتشددة حيال الهجرة، الليلة قبل الماضية، الضوء الأخضر لإنزال المهاجرين بعد التوصل إلى اتفاق مع الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا وألبانيا وإيرلندا على تقاسمهم.

وكان على متن القارب نحو 180 مهاجراً عندما وصلت إلى كاتانيا، ولكن روما سمحت لنحو 27 قاصراً غير مرافقين بالنزول الأربعاء الماضي، كما نزل 12 آخرون السبت لأسباب صحية.

وكانت ألبانيا أعلنت، في وقت سابق، استعدادها لاستقبال 20 من هؤلاء المهاجرين. وهذه الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي هي البلد الوحيد الذي قام حتى الآن بمثل هذه المبادرة لحل أزمة هؤلاء. وأعلنت إيرلندا استعدادها لقبول 25 من المهاجرين.