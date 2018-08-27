حصيلة ضحايا فيضانات كيرالا إلى 445 قتيلاً

المصدر: كيرالا - أ.ف.ب

رفعت السلطات حصيلة الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا الهندية إلى 445 قتيلا أمس، بعد العثور على 28 جثة مع تراجع المياه. ولا يزال مليون شخص يقيمون في مخيمات مؤقتة فيما يُعتبر 15 في عداد المفقودين، نتيجة موسم أمطار كان عنيفاً جداً.

وشهد الوضع تحسّناً واضحاً هذا الأسبوع مع تراجع حدة الأمطار، ولا يزال بعض المناطق فقط مغموراً بالمياه، لكن انحسار المياه كشف أيضاً عن حجم الدمار الذي يُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار. وأعلن رئيس حكومة كيرالا بينارايي فيجايان، في تغريدة، أن أكثر من 130 ألف منزل ضربتها الفيضانات تم تنظيفها حتى الآن، أي ثلث إجمالي المنازل المتضررة. وتصلح السلطات من جهة أخرى شبكة توزيع الكهرباء. وأدّت الأمطار الغزيرة، خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 10 آلاف كيلومتر من الطرق في كيرالا.