فقدان عشرات المهاجرين بارتطام سفينة في أستراليا

المصدر: كانبيرا - د.ب.أ

ذكر مسؤولون ووسائل إعلامية محلية أن نحو 30 مهاجراً فقدوا، أمس، في غابات تنتشر بها التماسيح بين أشجار المانجروف، بعد أن ارتطمت سفينة صيد باليابسة، عند الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا. وذكرت تقارير إعلامية أن صيادين محليين عثروا على السفينة مهجورة بعد الظهر عند مصب نهر دينتري شمالي ولاية كوينزلاند.

وأكدت قوات حرس الحدود أنه قد تم تحديد مكان 11 شخصاً على الأقل ممن كانوا على متن القارب، وتم احتجازهم، إلا أن السلطات ما زالت تبحث عمّا يصل إلى 30 شخصاً، يُعتقد بأنهم يختبئون في المنطقة. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن «الأولوية الأولى هي التأكد من سلامة الأشخاص الذين كانوا على متن سفينة الصيد». وتتّبع أستراليا سياسة صارمة في رفض الوافدين غير الحاملين لوثائق، والقادمين عن طريق البحر، إذ ترسل القوارب التي تحمل على متنها مهاجرين إلى حيث أتوا.