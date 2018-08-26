وفاة السيناتور الأميركي جون ماكين عن 81 عاما

المصدر: د ب ا

توفي السناتور الأميركي جون ماكين، مرشح الحزب الجمهوري المحافظ في الانتخابات الرئاسية لعام 2008 ، مساء السبت عن 81 عاما بعد معركة مع مرض السرطان.

وذكر بيان صادر عن مكتبه أن ماكين توفي في الساعة 0428 من مساء السبت بالتوقيت المحلي (2328 بتوقيت جرينتش).

واوضح البيان أن زوجته سيندي والعائلة كانت بجواره عندما فارق الحياة مضيفا أنه خدم الولايات المتحدة بإخلاص على مدى ستين عاما.

وكان ماكين قد أعلن في يوليو 2017 أنه يعاني من ورم سرطاني خطير في الدماغ. وأكدت أسرته قبل أيام أنه توقف عن تلقي علاج سرطان الدماغ بعد 13 شهرا من الكشف عن إصابته بالمرض.

وقالت عائلته في بيان: "في العام الذي تلا ذلك، تجاوز جون التوقعات ببقائه على قيد الحياة، ولكن تقدم المرض والتقدم الحتمي للعمر حسما القرار".

وأضاف البيان:" وبقوة إرادته المعتادة، اختار الآن أن يوقف العلاج الطبي."

وكان الطيار المتقاعد من سلاح البحرية الأميركي، الذي تم إسقاط طائرته فوق فيتنام الشمالية في عام 1967 واحتجز كأسير حرب لأكثر من خمس سنوات، قد دخل الكونجرس في عام 1983 عن ولاية أريزونا وخدم في مجلس الشيوخ منذ عام 1987.