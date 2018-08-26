قاضية أميركية ترفض أوامر تنفيذية لترامب

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

رفضت قاضية اتحادية أميركية أمس بنوداً أساسية في أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب في مايو كانت ستسهل إقالة موظفين اتحاديين. وقالت القاضية كيتانجي جاكسون من المحكمة الجزئية في واشنطن في أمر قضائي إن أوامر ترامب التنفيذية تقوض حق الموظفين الاتحاديين في التفاوض الجماعي. وكان من شأن تلك الأوامر أن تقلل من الفترة الزمنية التي تمنح للموظفين ذوي الأداء المنخفض لتحسين مستواهم قبل فصلهم.

ووقع ترامب في مايو ثلاثة أوامر تنفيذية قال عنها مسؤولو الإدارة الأميركية إنها ستمنح الوكالات الحكومية قدرة أكبر على التخلص من الموظفين أصحاب الأداء الضعيف والحصول على اتفاقات أفضل في تعاقدات مع النقابات والاتحادات. وقالت القاضية إن الرئيس لديه سلطة إصدار الأوامر التنفيذية في ما يتعلق بالعمالة الاتحادية والعلاقة معها لكن تلك الأوامر لا يمكنها أن «تنتزع الحق في التفاوض الجماعي» المؤسس له في النظام الاتحادي الأساسي.

من جهة اخرى كشفت مصادر إعلامية أن حارساً سابقاً لبرج ترامب العالمي تحدث عن وجود طفل غير شرعي للرئيس ترامب من علاقة مع خادمة.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية وفق ما نقلت تقارير إعلامية، أمس، أنها حصلت على وثائق تحدث فيها حارس سابق لبرج ترامب العالمي، عن وجود طفل غير شرعي للرئيس الأميركي من علاقة مع خادمة. ونقلت الشبكة عن مارك هيلد، محامي الحارس دينو ساجودين قوله إن موكله سبق أن أبرم اتفاقاً مع شركة «أميريكان ميديا انك» الإعلامية يقضي بعدم التحدث عن الموضوع لمصدر صحافي آخر. وأكد هيلد، أن ساجودين التزم الصمت حيال تلك المسألة، مقابل 30 ألف دولار عند نشر الشركة الإعلامية للقصة. وأضاف أن أحد بنود العقد كانت تلزم ساجودين بدفع مليون دولار في حال الكشف عن القصة لمصدر آخر، ليكون للشركة الحق الحصري في نشرها. وقال المحامي إن موكله تمكن حاليًا من إنهاء العقد وأصبح حرًا في التحدث عن العلاقة المزعومة التي تعود لثمانينات القرن الماضي، حسب «سي إن إن».

ويظهر من الوثائق أنها موقعة في نوفمبر لعام 2015، ويُشار إلى أن القصة تصدرت الأضواء في أبريل الماضي، قبل حصول «سي إن إن» على العقد الموقع بين ساجودين و «أميريكان ميديا انك».