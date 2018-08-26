الشرطة الروسية تعتقل زعيم المعارضة

المصدر: موسكو - وكالات

اعتقلت الشرطة الروسية زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني في موسكو.

وأوضحت الناطقة باسمه كيرا يارميش أن الشرطة اقتادت نافالني، ألد أعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إلى مركز شرطة محلي، مشيرة إلى أن سبب احتجازه لم يتضح.

ومنعت السلطات نافالني، الذي تعرض للاعتقال والحبس عدة مرات لتنظيمه احتجاجات مناهضة للكرملين، من الترشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من العام الجاري.

وكان أحدث حكم صدر بحق نافالني (42 عاماً) في مايو بالحبس 30 يوماً، لدوره في تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد ضد بوتين.

ودعا وقتها لمظاهرات في أكثر من 90 بلدة ومدينة تحت شعار «بوتين ليس قيصرنا». وحقق بوتين (65 عاماً) فوزاً ساحقاً، ليحصل على فترة ولاية جديدة في مارس، ويمدد حكمه لروسيا لست سنوات أخرى.