ترامب يتلقى ضربات جديدة من خصومه

المصدر: واشنطن - وكالات

تلقّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات جديدة من خصومه، فبعد يومين من تقارير تحدثت عن دفع أموال لشراء صمت امرأتين تزعمان إقامة علاقة معه، وهما الممثلة ستورمي دانيالز، والعارضة كارين ماكدوغال، فُجّرت تقارير جديدة نقلتها شبكة «سي إن إن» الأميركية، التي استندت إلى وثائق تحدّث فيها حارس سابق لبرج ترامب العالمي عن وجود طفل غير شرعي للرئيس الأميركي من علاقة مع خادمة.

وفي ضربة ثانية، رفضت قاضية اتحادية أميركية، أمس، بنوداً أساسية في أوامر تنفيذية أصدرها ترامب في مايو كانت ستسهّل إقالة موظفين اتحاديين وتحدّ من قدرتهم على التفاوض بشكل جماعي.

وقالت القاضية كيتانجي براون جاكسون، من المحكمة الجزئية في العاصمة واشنطن، في أمر قضائي، إن أوامر ترامب التنفيذية «تقوّض حق الموظفين الاتحاديين في التفاوض الجماعي».