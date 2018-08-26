الصين ترفض اتهامات ترامب لها بشأن كوريا الشمالية

المصدر: Ⅶ بكين - أ.ف.ب

ندّدت الصين، أمس، بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب «غير المسؤولة»، التي برّر فيها إلغاء زيارة وزير خارجيته مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية بقلة تعاون بكين في ملف بيونغيانغ.

وأعلن الناطق باسم الخارجية الصينية لو كانغ، في بيان، أن «التصريحات الأميركية مخالفة للواقع وغير مسؤولة. لقد أثارت لدينا قلقاً كبيراً، ورفعنا احتجاجاً رسمياً إلى الولايات المتحدة».

وألغى ترامب، الجمعة، الزيارة الرابعة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيونغيانغ التي كانت مقررة الأسبوع المقبل. وأبدى بذلك، للمرة الأولى منذ قمته التاريخية مع كيم جونغ أون، إحباطه حيال عدم إحراز تقدّم في ملف نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وفي سلسلة تغريدات على «تويتر»، حمّل ترامب بكين جزئياً مسؤولية بلوغ هذا المأزق على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الناطق الصيني: «على جميع الأطراف المعنيين بملف كوريا الشمالية النووي أن يسلكوا طريق التسوية السياسية، ويجروا اتصالات ناشطة، ويتفاوضوا ويأخذوا في الاعتبار المخاوف المشروعة لكل منهم».

وتابع، في إشارة إلى الرئيس الأميركي، أن على الأطراف «إبداء مزيد من الصدق والمرونة بدل إظهار مزاج متقلب، وإلقاء الذنب على عاتق الغير».