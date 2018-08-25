اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطالب بعودة آمنة للروهينغا

المصدر: Ⅶجنيف - وام

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إيجاد حلول مستدامة بشكل عاجل، لإتاحة عودة آمنة وكريمة وطوعية بأسرع ما يمكن للاجئي الروهينغا. وذكرت اللجنة في تقرير أنه بعد عام على فرار قرابة المليون شخص من أقلية الروهينغا من أعمال العنف في راخين بميانمار، فإن اللاجئين الذين لجؤوا إلى بنغلادش ما زالوا يعيشون بمخيمات معرضة للرياح الموسمية في كوكس بازار، ولا يزالون يعتمدون على الإغاثة الإنسانية، وغير قادرين على العودة إلى قراهم.

وأوضحت اللجنة أن ظروف العودة لن تتطلب الأنشطة الإنسانية والمهدئة فحسب، وإنما خطوات سياسية فعّالة تضمن حرية الحركة والحصول على الخدمات الأساسية وحرية الاضطلاع بأنشطة اقتصادية، والوصول إلى الأسواق في راخين، إضافة، وهو الأهم، إلى الثقة بالترتيبات الأمنية للعائدين .

وأشارت اللجنة إلى أنها تمكنت حتى الآن من تقديم المواد الغذائية وغيرها من مستلزمات المعيشة لما يزيد عن 374 ألف شخص في كلا البلدين، كما قدمت منحاً نقدية إلى أكثر من 13 ألف شخص في ميانمار، إضافة إلى خدمات لمّ شمل العائلات لما يزيد عن 85 ألف شخص، بمساعدة شبكة واسعة من المتطوعين والموظفين بالصليب الأحمر في ميانمار، والهلال الأحمر في بنغلادش .