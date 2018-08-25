أميركا تطبّق عقوبات جديدة ضد روسيا الإثنين

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

أفاد بيان رسمي نشر أمس، بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري، المتعلقة بالهجوم بغاز أعصاب في بريطانيا، سيبدأ تطبيقها بعد غدٍ الاثنين.

وأشارت المذكرة المنشورة في الجريدة الاتحادية، التي تتضمن يومياً اللوائح والأعمال بالوكالات الحكومية، إلى أن خطط وزارة الخارجية لقطع المساعدات الأجنبية وبعض سبل التمويل لروسيا، وكذلك حرمانها من الحصول على مواد وتكنولوجيا ذات حساسية أمنية، ستنشر رسمياً بعد غدٍ، وسيضع ذلك الإعلان العقوبات موضع التنفيذ بشكل رسمي.

وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات في الثامن من أغسطس الجاري، بعد أن قالت وزارة الخارجية إنها تثبتت من استخدام موسكو لغاز أعصاب ضد جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا.

وتضاف العقوبات الجديدة إلى مجموعة أخرى من العقوبات كانت الولايات المتحدة قد فرضتها بالفعل على روسيا بسبب سياسات، من بينها مزاعم عن تدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

انتهاك

وفي سياق متصل، طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن إدراج شركتي شحن روسيتين، وست سفن ترفع علم روسيا، على اللائحة السوداء لانتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

ويشكل الطلب الذي تم توجيهه الأربعاء الماضي إلى لجنة عقوبات في المنظمة الدولية، المحاولة الأميركية الثالثة خلال شهرين لزيادة الضغوط على كوريا الشمالية من أجل تفكيك برنامجيها النووي والصاروخي.

وجاءت تصريحات بولتون خلال زيارته إلى كييف، لإظهار دعم واشنطن لأوكرانيا، فيما تتزامن الزيارة مع احتفالاتها بذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي بعرض عسكري أقيم أمس. بالمقابل، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن جميع الخيارات مطروحة فيما يتعلق برد موسكو المحتمل على العقوبات الأميركية الجديدة. كما نسبت الوكالة إلى ريابكوف قوله إن موسكو لم تلحظ بعد أي إشارات على أن الولايات المتحدة مستعدة لتطبيع العلاقات.

عقوبات

من جهة ثانية فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على ثلاثة أشخاص من جنوب شرق آسيا، قالت إنهم مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي، وظهروا في مقطع فيديو للتنظيم، يصور قطع رأس أحد الأشخاص. ويجمد هذا التحرك قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

ويأتي التحرك ضد الإندونيسي محمد كريم فايز، والفلبيني محمد رضا كرام، والماليزي محمد رفيع الدين، بعد يوم من فرض الأمم المتحدة عقوبات على الأشخاص الثلاثة، تشمل تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر.

إلغاء زيارة

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية كانت مقررة بداية الأسبوع المقبل. وكتب ترامب على تويتر: «طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو عدم التوجه إلى كوريا الشمالية في هذه المرحلة؛ لأنني أشعر بأننا لا نحرز تقدماً كافياً على صعيد نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية»، مضيفاً: «بسبب موقفنا الأكثر تشدداً حيال الصين في موضوع التجارة، أعتقد أنهم ما عادوا يساعدون كما في السابق في عملية نزع السلاح النووي»، إلا أنه أرسل تحياته للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وعبر عن رغبته في لقائه قريباً. واشنطن - وكالات