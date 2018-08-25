سكوت موريسون رئيساً لوزراء أستراليا

المصدر: كانبيرا - أ.ف.ب

أدى سكوت موريسون اليمين الدستورية، أمس، رئيساً للحكومة في أستراليا بعد انقلاب داخل الحزب الليبرالي ضد سلفه مالكولم ترنبول.

وأعلن الحزب الليبرالي الأسترالي أنه اختار وزير الخزانة سكوت موريسون ليكون رئيس الوزراء الجديد لأستراليا، وذلك بعد انقلاب داخل الحزب ضد رئيس الوزراء مالكولم ترنبول.

وكان موقع ترنبول الذي أطاح هو نفسه بسلفه توني أبوت في سبتمبر 2015، أصبح هشاً في الأيام الأخيرة بسبب تمرّد الجناح اليميني لحزبه الليبرالي (يمين الوسط)، الذي يتقدم عليه حزب العمال حالياً في استطلاعات الرأي. ويشكل اختيار موريسون حليف ترنبول، ضربة قاسية لوزير الداخلية السابق بيتر داتون، الذي قاد في الكواليس التمرد على رئيس الحكومة.