ماكين يستسلم لمرضه ويوقف العلاج

المصدر: Ⅶواشنطن - وكالات

أوقف السناتور الأميركي عن ولاية أريزونا جون ماكين، الذي يحارب سرطان المخ منذ أكثر من عام، علاجه الكيماوي والإشعاعي، بينما قال مقربون منه إن أسير الحرب السابق يعيش أيامه الأخيرة. ماكين، الذي خاض انتخابات الرئاسة في 2008 لكنه لم ينجح، كان قد تبين أنه مصاب بورم خطير في المخ، بعد خضوعه لجراحة لإزالة تجمع دموي فوق عينه اليسرى.

بيان العائلة

وقالت عائلة السناتور الجمهوري في بيان نشرته الصحف الأميركية، أمس: «في الصيف الماضي، شارك السناتور جون ماكين مع الأميركيين الأخبار التي تعرفها عائلتنا بالفعل. لقد تم تشخيص حالته بوجود ورم شرس في المخ. في السنة التالية، تجاوز جون التوقعات ببقائه حياً».

وأضافت: «تقدم المرض، والتقدم الحتمي للعمر، يصدران حكمهما في النهاية. بقوة إرادته المعتادة، اختار ماكين أن يوقف العلاج الطبي الآن». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مقربين من ماكين قولهم: «إن وفاته أصبحت وشيكة».

صورة قوية

وأعرب أفراد عائلته عن امتنانهم العميق للدعم والرعاية اللذين أظهرهما الفريق المعالج لماكين، وللقلق والمحبة اللذين أظهرهما آلاف الأميركيين. وكان ماكين «81 عاماً» يخضع للعلاج الكيماوي والإشعاعي منذ يوليو 2017، وتغيّب عن واشنطن، حيث تنعقد جلسات مجلس الشيوخ في الكابيتول، منذ ديسمبر الماضي.

وتمكن ماكين من الحفاظ على صورته القوية في النقاشات الرئيسة للسياسة الخارجية والعسكرية بمجلس الشيوخ، كما انتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة بعد لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، الذي يعده ماكين عدواً قديماً له. يشار إلى أن ماكين أوصى، في مايو الماضي، بألا يحضر ترامب جنازته.