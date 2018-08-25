بريطانيا تعترض مقاتلة روسية اقتربت من حدود «ناتو»

المصدر: لندن - رويترز ووام

أعلنت القوة الجوية البريطانية أنها اعترضت مقاتلة روسية فوق المجال الجوي لحلف الشمال الأطلسي «ناتو» للمرة الثانية خلال شهرين. وأضاف مصدر في سلاح الطيران البريطاني أن المقاتلات البريطانية اقتربت من مسافة قريبة من المقاتلة الروسية التي حاولت الدخول إلى المحيط الداخلي في الأجواء، وأجبرتها على الانسحاب مبتعدة عن الأجواء الاعتبارية لحلف شمال الأطلسي.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات مقاتلة بريطانية اعترضت طائرة تابعة للبحرية الروسية فوق البحر الأسود في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع. وقالت الوزارة إن طائرات سلاح الجو الملكي انطلقت من رومانيا بعد أن حلقت طائرة من طراز «بي إي 12» روسية فوق البحر الأسود. ونشر سلاح الجو الملكي البريطاني طائرات «تايفون» في دول البلطيق لحماية المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.